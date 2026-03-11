サンリオは4月9日より、41回目となる「2026年サンリオキャラクター大賞」をスタートする。公式Xでは3月11日より順次、エントリーキャラクターが公開されている。「2026年サンリオキャラクター大賞」450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、 WEBやサンリオショップなどからの投票数により順位を決定する「サンリオキャラクター大賞」。2025年は「ポムポムプリン」が大賞に輝いた。41回目とな