【モデルプレス＝2026/03/11】テレビ朝日が3月11日、同局にて「2026年4月改編」説明会を実施。FRUITS ZIPPERの月足天音らが出演する新番組「START UP！ドリームエンタ」（初回は4月6日1時間 SP）がスタートすることがわかった。【写真】テレ朝入社式にサプライズ登場した人気女優◆FRUITS ZIPPER月足天音ら、新番組スタート月曜深夜放送の【ドリームエンタ】枠では、これまで「ハマスカ放送部」「あのちゃんねる」「キョコロヒー」