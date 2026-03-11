明日12日(木)は、晴れる所が多くなりますが、午後は日本海側で天気が急変する所があるでしょう。突然の強い雨や雷雨、竜巻などの激しい突風にご注意ください。日本の上空には強い寒気が接近明日12日(木)は、日本列島は高気圧に緩やかに覆われるでしょう。そのため、九州から北海道の広い範囲で晴れる見込みです。ただ、日本の上空にはこの時期としては強い寒気が日本海から近づくでしょう。大気の状態が不安定になり、沖縄や九州、