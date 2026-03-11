通貨オプションボラティリティー ドル円１週間８．１７％に低下、通常型に落ち着く USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.177.877.397.88 1MO9.017.048.077.60 3MO9.306.798.437.63 6MO9.446.818.647.73 9MO9.566.948.797.91 1YR9.527.018.857.95 GBP/JPY