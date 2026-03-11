きょう3月11日、東日本大震災から15年となります。沿岸部では津波により大きな被害が発生しましたが、その教訓を静岡県内ではどのように生かしているのでしょうか。震災後から現在も続く静岡の津波対策を取材しました。15年前のきょう･3月11日、東日本大震災が発生。巨大な津波が東北を中心とした沿岸を襲い、壊滅的な被害が出ました。多くの海岸線を抱える静岡県も南海トラフ地震の発生が心配される中、この教訓を生かした様々な