欧州株軟調に始まる、地政学リスクと米CPI控えた調整圧力で 東京時間17:20現在 英ＦＴＳＥ100 10348.29（-63.95-0.62%） 独ＤＡＸ23683.97（-284.66-1.22%） 仏ＣＡＣ40 7995.47（-61.89-0.78%） スイスＳＭＩ 12943.09（-122.10-0.94%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:20現在 ダウ平均先物MAR 26月限47771.00（+26.00+0.05%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR