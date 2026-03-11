浜松駅前の高層ビル】｢浜松アクトタワー｣の売却が発表されました。静岡銀行を中核とする地元資本が約171億円で取得するということです。1994年開業の】｢浜松アクトタワー｣は、ハーモニカの形をした音楽のまち･浜松のランドマークで、地上45階建ての高層ビルにはホテルやオフィスなどが入っています。3月10日、｢アクトタワー｣を所有する｢オリックス不動産投資法人｣は約171億円で売却すると発表しまし