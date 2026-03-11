埼玉県の小児医療センターで去年、抗がん剤の注射を受けた10代の男性1人が死亡したことが明らかになりました。埼玉県立小児医療センターの会見（11日午後）「このたびは誠に申し訳ございませんでした」埼玉県立小児医療センターは11日、会見を開き、去年1月から10月にかけ白血病の治療のため抗がん剤を背中から脊髄の周辺に注射する「髄腔内注射」を受けた患者3人が、歩行困難などの重篤な神経症状を発症し、そのうち10代の男性1人