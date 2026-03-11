■大相撲春場所・4日目（11日、エディオンアリーナ大阪）今場所で綱取りに挑む、大関・安青錦（21、安治川）は美ノ海（32、木瀬）に寄り倒しで敗れ、序盤で早くも2敗目（2勝）を喫した。立ち合い、もろ手突きから鋭い出足で攻め込んだが、美ノ海の粘りに押しきれず。左からのおっつけで土俵際に追い込まれると、踏ん張り切れず寄り倒しに屈した。初日は小結・若元春（32、荒汐）を寄り切りで破り白星発進。2日目に義ノ富士（24、伊