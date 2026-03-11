バレーボールSVリーグのサントリー所属の高橋藍（24）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。兄で同・高橋塁（26）とのプライベートショットを披露した。藍は「家族旅行してきた」と車の絵文字を添えて報告。「海辺は風強くて寒かったです！」と、海辺での兄弟ショットやイチゴ狩りを楽しむ様子を公開した。また愛犬・ヨグも同行しており「ヨグは初海でした！」と告白。ヨグが海を見つめる写真もアップした。この投稿