俳優の星野真里（44）の長女・ふうかさん（10）のインスタグラムが10日に更新され、元TBSアナウンサーで東京都議会議員の星野の夫・高野貴裕（46）とふうかさんとの仲むつまじい親子3ショットが公開された。【写真】「幸福のスリーショット」夫・高野貴裕＆長女・ふうかさんとの親子3ショットが公開された星野真里「初めて、東京おもちゃ美術館 に行ってきました」と報告し、「こんな楽しいところがあったの!?と知らなかったこ