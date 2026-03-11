EU=ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長はパリで開かれた国際会議で、原発を縮小してきたこれまでのヨーロッパの取り組みについて「戦略的な誤りだった」と述べました。EUのフォンデアライエン委員長は10日、パリで開かれた「原子力エネルギー・サミット」で演説し、ヨーロッパ諸国がこれまで進めてきた原子力発電所を減らす方針について、「信頼性が高く、手頃な価格の電源に背を向けたのは、戦略的な誤りだった」と述べま