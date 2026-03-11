元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）が11日、自身のインスタグラムを更新。丸山は大学卒業後の2005年に東京電力に就職。大学卒業後の2005年に東京電力に就職。福島第一原子力発電所に配属され、福島第一原子力発電所の事故で原発所長として収束作業を指揮した吉田昌郎さんは上司だった。「3.11の今日。15年前なのかと思いながらも、早いのか遅いのかもあんまりわからなくて、福島の話をすると涙が止まらなく