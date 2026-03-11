岩手県出身でタレントの山川恵里佳さんが自身のインスタグラムを更新。発生から15年がたった東日本大震災への思いを綴りました。 【写真を見る】【 山川恵里佳 】東日本大震災から15年の思い「岩手出身の私にとって3月11日は忘れられない日です」「想い続けること。語り繋ぐこと。」山川さんは被災地の景色の映像を添えて、「岩手出身の私にとって3月11日は忘れられない日です。」と投稿。 そして「あの日から15