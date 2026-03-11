ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場したシーズンを終えて記者会見するスピードスケート男子の新濱立也＝11日、群馬県高崎市スピードスケート男子の新濱立也（高崎健康福祉大職）が11日、ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場したシーズンを終えて群馬県高崎市で記者会見し、4年後の五輪に向けて「500メートルと1000メートルで代表権を獲得し、500メートルではメダルを狙いにいく」と目標を掲げた。度重なる故障を乗り越え、29歳で