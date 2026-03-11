東日本大震災から15年、地震発生時刻に合わせて黙とうする人たち。奥は「奇跡の一本松」＝11日午後2時46分、岩手県陸前高田市の高田松原津波復興祈念公園午後2時46分、被災地には地震発生時刻を知らせるサイレンが鳴り響き、遺族らがそっと目を閉じて犠牲者への祈りをささげた。津波で町職員ら40人が死亡した岩手県大槌町の旧役場庁舎跡地には、職員小笠原裕香さん＝当時（26）＝を亡くした父人志さん（73）が足を運んだ。「最も