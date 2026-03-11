「立命館大学学園創立１２５周年記念試合、立命大３−３慶大」（１１日、わかさスタジアム京都）今秋ドラフト上位候補の最速１５１キロ左腕、立命大・有馬伽久投手（４年・愛工大名電）が先発し、５回４安打２失点（自責０）だった。初回は味方の失策に安打や四球が絡み２失点。それでも、「失点を引きずることなく自分のピッチングをするためにベンチで準備できた」とすぐに切り替え、二回以降は無失点に。三回から四回にか