11日朝、大阪市中心部の工事現場で、マンホールとして埋められていたパイプが地上10メートル以上の高さまでせり上がりました。現在も復旧作業が続く現場から、関西テレビ・一澤駿輔記者が最新情報をお伝えします。後ろにあるのがせりあがったパイプです。地面には大きな穴があいていて、周囲にはがれきが落ちています。11日午後4時半現在は2メートルほどの高さですが、午前9時頃には高架に接触しそうなほどせりあがっていました。