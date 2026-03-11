今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、イラン情勢に加え米２月消費者物価指数（ＣＰＩ）が注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５７円８０～１５８円９０銭。 この日はヘグセス米国務長官が、「敵が完全かつ決定的に敗北するまで、我々は決して手を緩めない」と発言したこともあり、イラン戦争の早期終結期待が後退。ドルは１５８円３０銭台まで上昇した。今晩も原油動向を含め、イラン情勢が関心を