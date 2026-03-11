きょう（１１日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比７７６円高の５万５０２５円と続伸。今回の波乱相場における下値模索局面で、抵抗ラインとして頭上に覆いかぶさっていた５日移動平均線を見事にブレーク、同移動平均線も上向き転換という局面に持って行ったのは大健闘といえる。だが一方で、取引終盤になると弱気の虫が顔を出して伸び悩んだ。日経平均は一時１３００円を上回る急伸をみせ、前日に敢然と買い向