歌手の星野源が3月10日、自身のInstagramを更新。3月8日に行われた『星野源のオールナイトニッポン in 日本武道館』の様子を公開し、10年の歩みを振り返った。 （関連：【画像】星野源、日本武道館でもリスナーとの交流に大爆笑） 星野は、自身がパーソナリティーを務める『星野源のオールナイトニッポン』（ニッポン放送）の番組10周年を記念して、『星野源のオールナイトニッポン in