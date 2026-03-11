日々のストレスから…▶▶この作品を最初から読む出勤前に飲んだ一杯のカルーアミルク。それがアルコール依存症の始まりだったなんて…。真面目・おとなしい・かたい…人からそんな風にみられる、ごく普通のOLかどなしまるさん。ギスギスした人間関係、コミュ力の低さなどから、会社へ行くことに次第に強い苦痛を感じるようになります。ストレスや孤独感からお酒に逃げるなか、ある日、「明るく会社に行くために」と出勤