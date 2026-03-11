Sigma BF 株式会社シグマは、同社製のカメラ・交換レンズを対象とした「Sigma製品無料点検会」を4月4日（土）に開催する。会場は神奈川県川崎市のSigma本社。抽選による完全予約制となる。 カスタマーサポート部門の専門スタッフによる無料点検と簡易メンテナンスのサービスが受けられるイベント。1人につき、カメラ1台もしくはレンズ1本を持ち込める。修理可能品かどうかを事前にWebサイトで確認する必