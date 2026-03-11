ピーバンドットコム [東証Ｓ] が3月11日大引け後(17:30)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の期末一括配当は10円(前期は10円)実施する方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、企業体質の強化および将来の事業展開に備えた内部留保を確保しつつ、安定的かつ継続的な配当を実施することを基本方針としております