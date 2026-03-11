3月11日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは310銘柄。東証終値比で上昇は81銘柄、下落は196銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は78銘柄。うち値上がりが18銘柄、値下がりは56銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は180円安と売られている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率