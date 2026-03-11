３月１１日に発表された北海道内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、１リットルあたり１６２.４円と、前の週と比べて２円ほど高くなりました。ただ、この価格が１２日以降、大幅に値上げされることになります。 道内の石油会社に１２日以降の価格について聞いたところ、Ａ社は１２日から２６円程度の値上げを予定していて、Ｂ社は１２日から２８円、Ｃ社は１２日から２４円の値上げが決まっているということです。ま