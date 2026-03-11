この記事をまとめると ■GRヤリスMコンセプトが「ラリチャレ・プレイベント in 岩手」でデモランを行った ■ミッドシップ4WDマシンであるGRヤリスMコンセプトの雪上走行を一般公開 ■GRドライバーの佐々木選手はリヤで旋回する感覚にはおもしろさが詰まっていると評価 GRヤリスMコンセプトは上級者向け？ 昨年のスーパー耐久レース（岡山）に出走したことで話題になったGRヤリスMコンセプトだが、今度はラリー仕様のマシンが「ラ