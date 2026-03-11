米イスラエルの攻撃を受けたイラン・テヘランの石油施設から立ち上る煙＝8日（AP＝共同）【ジュネーブ共同】世界保健機関（WHO）は11日までに、イランの石油関連施設への攻撃で起きた火災で有毒物質が放出され、深刻な大気・水の汚染や呼吸器の健康被害のリスクがあると懸念を示した。イランでは雨が有毒物質と混ざり「黒い雨」が降ったとされる。WHO報道官は10日、この雨は強い酸性の可能性があり、皮膚疾患や肺の損傷につなが