練習ラウンドで笑顔を見せる佐久間朱莉＝オリエント・クラブ（共同）【桃園共同】日本女子ゴルフツアーの台湾ホンハイ・レディースは12日、台湾・桃園市のオリエント・クラブで開幕する。台湾女子プロ協会と共催する新規大会で、同ツアーを台湾で行うのは48年ぶり。海外開催も46年ぶりとなる。11日は年間女王の佐久間朱莉、米ツアーを主戦場にする古江彩佳らが最終調整した。佐久間は前週の開幕戦優勝後に「年間女王らしいプレ