スポーツ庁は11日、スポーツ実施状況に関する2025年度の調査結果を発表し、週1回以上運動する20歳以上の割合は、前年度比0.8ポイント減の51.7％だった。22年度から横ばいで、国のスポーツ基本計画で目標に掲げる70％に届かない状況が続く。男性は55.0％、女性は48.8％となり、男女差は過去最大となった。初めて調査した1週間当たりの運動時間は、中央値で69.0分。30代女性は30.0分にとどまるなど、子育て、働き盛り世代の20〜5