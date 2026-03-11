北京市内を走る車＝2月、北京（共同）【北京共同】中国自動車工業協会が11日発表した2月の国内新車販売台数は、前年同月比32.9％減の113万3千台だった。マイナスは4カ月連続。電気自動車（EV）など「新エネルギー車」に対する税優遇の縮小で市場が冷え込んでおり、新エネ車大手の比亜迪（BYD）も苦戦が続いた。一方、東南アジアや中東などを中心とする輸出は52.4％増の67万2千台と高水準を維持した。ただイラン情勢悪化の影響