米軍が11日に公開した映像。ホルムズ海峡付近で機雷敷設艦16隻を含む複数のイラン海軍艦艇を破壊する様子とされる/US Central Command（CNN）軍事の専門家はCNNに対し、ホルムズ海峡に敷設された機雷の脅威は、海峡の通過を検討する船舶にとって大きな課題になるとの認識を示した。複数の情報筋はCNNに対し、イランがホルムズ海峡への機雷敷設を開始したと明かした。世界の原油のおよそ2割はホルムズ海峡を通過する。イランのイス