3月9日、女優の橋本環奈が主演を務める月9ドラマ『ヤンドク!』（フジテレビ系）の第9話が放送された。物語はクライマックスにさしかかっているが、視聴率では苦戦を強いられている。同作は、バリバリのヤンキーだった橋本演じる主人公が、親友の事故死をきっかけに猛勉強して脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく物語。第9話は、脳出血を起こした妊婦が救急搬送され、母体と胎児の命を助けようと奮闘する様