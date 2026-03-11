ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートの金メダリストたちが続々と世界選手権（２４日開幕、チェコ・プラハ）を欠場することになり、ロシアで批判が噴出している。世界選手権は五輪直後の日程ということもあり、女子の米国代表アリサ・リュウ、男子のカザフスタン代表ミハイル・シャイドロフ、ペア日本代表の?りくりゅう?こと三浦璃来、木原龍一（ともに木下グループ）組など金メダリストが相次いで欠場を表明している。