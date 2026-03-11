約17年間の結婚生活の末、キャッシュ・ウォレンと離婚後、11歳年下で『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』や『トップガン マーヴェリック』などに出演するダニー・ラミレスと交際中のジェシカ・アルバに、まさかの二股疑惑が浮上。しかし、噂を払拭するようにダニーがラブラブ写真を投稿した。【写真】11歳差カップルジェシカ・アルバ＆ダニー・ラミレスのラブラブショットJust Jaredによると、ジェシカは