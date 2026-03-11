愛知県の大村知事は11日、東三河で深刻な水不足が続いていることを受けて、さらなる節水対策に踏み切る可能性があると述べました。 東三河地方に水を供給する豊川用水では、2月から節水率を農業・工業用水は40％、水道用水は20％に引き上げていますが、深刻な水不足に歯止めがかかっていません。 豊川用水の水源の新城市の宇連ダムの貯水率は、11日午後3時現在で1.07％にまで低下しています。 「まとまった雨が降るま