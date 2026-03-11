◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国６―８イタリア（１０日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）優勝候補の筆頭・米国代表が１次ラウンド（Ｒ）４戦目でまさかの黒星を喫した。イタリアに６回表終了時点で０―８とコールド負けもちらつく大量リードを奪われるまさかの展開。クローアームストロング（カブス）の２打席連発などで猛追したが及ばず、今大会初黒星を喫した。１次Ｒ３勝１敗となり、準々決勝進出決定どころか