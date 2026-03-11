▼山梨県（甲府地方気象台）【中・西部】晴れ時々くもり【東部・富士五湖】晴れ時々くもり▼長野県（長野地方気象台）【北部】晴れ後時々くもり【中部】晴れ後時々くもり【南部】くもり時々晴れ▼新潟県（新潟地方気象台）【下越】くもり【中越】晴れ後くもり【上越】晴れ時々くもり【佐渡】くもり▼富山県（富山地方気象台）【東部】晴れ時々くもり【西部】晴れ時々くもり▼石川県（金沢地方気象台）【加賀】晴れ【能登】晴れ後く