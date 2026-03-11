インスタグラムで報告東京五輪の陸上女子5000＆1万メートル代表の廣中璃梨佳が11日、自身のインスタグラムを更新し、所属する日本郵政グループ女子陸上部を退部及び日本郵政株式会社を退職すると報告した。同陸上部と共同投稿した廣中。発表の中で、「どんな時も愛情を注ぎ、目標に向かって共に歩んで下さったおかげでここまで成長することができました。このチームで学んだ経験をさらなる高みに活かしていきたいと思います」