メ～テレ（名古屋テレビ） 東日本大震災以降、名古屋市は被災した岩手県陸前高田市の支援を続けてきました。支援活動の中で知り合った2人の大学生が、震災を未来へ語り継ごうとしています。 「土の下に埋まってるのかな」 陸前高田市出身の大学4年、松田由希菜さん(22)。小学1年のとき、家が津波に流されました。 「外の水道の蛇口だけ残っていて、『こいつだけ生き残ったんだね』と家族で話した。もう全部盛り土さ