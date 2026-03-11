◆オープン戦ＤｅＮＡ４―６広島（１１日・横浜）広島は新人が大活躍した。初回無死一、二塁で、ドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が右前へ先制打。２試合連続の適時打を放つと、守備でも４回無死二塁から石上の中前打を処理して本塁補殺を決めた。３位・勝田成内野手（近大）は３安打４打点。６回１死一塁では、右翼ポール際へプロ初本塁打となる２ランを放った。投げては、６回に５位・赤木晴哉投手（佛教大）が３者凡退