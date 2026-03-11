ソフトバンクが１１日、「ホークス応援バナナ」の贈呈式を実施した。ホークスのスポンサーであるケーアイ・フレッシュアクセスとのコラボ商品。バナナ１袋につき、１円が「認定ＮＰＯ法人ハッピーマンマ」に寄付され、ピンクリボン活動も応援する。商品パネルを受け取った栗原陵矢選手会長は「体の８割がバナナでできているというくらい好き」と笑顔だった。