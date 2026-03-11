東日本大震災から15年を迎えた11日、東北出身の芸能人たちがSNSなどで故郷への思いをつづった。 【写真】思い出の海岸線の風景に、鎮魂の祈りを乗せて お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきお(宮城県出身)は、自身のブログで「15年。」と題し、長文を寄せた。「東日本大震災の発生から15年。今年も、宮城県気仙沼市に来ています。震災当日を含めると、この日は16年連続で気仙沼にいるんだなー」と今年も東北に