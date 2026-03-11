香川県立図書館 こどもの読書週間（4月23日～5月12日）に合わせて、香川県立図書館（高松市林町）で2026年4月25日と5月10日、「こども読書まつり」が開かれます。 4月25日（土）は午前10時30分～午前11時30分に「アクアドームをつくろう！」、午後1時～午後2時30分に「としょかんの木かんさつツアー」を行います。5月10日（日）は午前10時15分～午前11時に「夏に向けてみどりのカ}