岡山市役所 岡山市が11日、一人親世帯の親などに支給する児童扶養手当合わせて2570万円余りを受給資格のない83人に誤って支給しました。岡山市は順次、電話で謝罪し、返還をお願いしています。 岡山市によりますと2026年2月、委託業者に依頼して管理システムを改修した際、データに不具合がでたのが原因だということです 今後、システムを再改修するなどして再発防止を図るとしています。