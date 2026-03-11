2026年、Uber Eatsの日本上陸から10年の節目を迎える。コロナ禍を経て市場規模は8000億円に達し、2019年の2000億円台から約4倍に拡大した。文藝春秋PLUSの番組「+BUSINESS」に出演した経済アナリストの馬渕磨理子氏は「一過性のブームではなく、完全に定着している」と語る。（全2回の1回目／続きを読む）【動画を見る】「ケバブ丼」でも「海鮮丼」でも「まぜそば」でもない…Uber Eatsの「トレンドランキング」で1位に輝いたメ