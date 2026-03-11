〈「ケバブ丼」でも「海鮮丼」でも「まぜそば」でもない…Uber Eatsの「トレンドランキング」で1位に輝いたメニューは？〉から続くフードデリバリーはもはや外食の枠を超えている。文藝春秋PLUSの番組「+BUSINESS」に出演した経済アナリストの馬渕磨理子氏は「Uber Eatsは社会インフラのほうにシフトしている。買い物難民の方々に商品をお届けしていこうという社会課題を解決する方向性に向かっている」と指摘する。（全2回の2回