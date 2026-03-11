ワールドベースボールクラシック(WBC)の1次ラウンド・プールCを全勝で1位通過した侍ジャパン。今後の戦いの舞台であるマイアミに到着しました。ここで注目されるのはダルビッシュ有投手との再会について。ダルビッシュ投手は昨オフに肘の手術を受け、今大会は代表入りとはなりませんでした。それでも現役選手としては異例となる「アドバイザー」として宮崎キャンプに参加。ピッチクロックやピッチコムへの助言を行ったり、選手の悩