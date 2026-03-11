野球において「最も点を取れる打順」とはどのような並びなのだろうか。近年はメジャーリーグを中心に、大谷翔平やアーロン・ジャッジなど最強の打者を上位に置く「2番最強説」がトレンドとなっている。【画像】ガリガリの「ダルビッシュ有」、ぽっちゃりキャッチャーの「村上宗隆」、ドラフト指名後の会見が終わった瞬間に涙をこぼした「菊池雄星」…WBC戦士の劇的すぎるビフォーアフターを写真で一気に見る一方、日本のプロ野