「オープン戦・阪神４−１西武」（１１日、甲子園球場）阪神が西武に競り勝った。先発した阪神の新外国人、カーソン・ラグズデール投手（２７）＝前ブレーブス＝は、４回３安打１失点で降板した。１５０キロ台前半の速球とカーブなどを有効活用し、ストライク先行で６奪三振。持ち味を発揮した４９球となったが、「走られないように気をつけたい」と、３盗塁には課題を残した。試合後、藤川監督は「勉強を重ねながらやってい